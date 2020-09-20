شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 670 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن شفاء 670 إصابة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية لبيلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 90168.

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