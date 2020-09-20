شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمة الصحة» توافق على اختبار أدوية عشبية لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وافقت أعلنت منظمة الصحة العالمية على إجراء اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كوفيد-19.

وأقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين افريقيتين أخريين "بروتوكولا لاجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج كوفيد-19، إضافة الى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات" للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.

وأشاروا في بيان، الى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخض مجموعة تصل الى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل.

وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الافريقي للشؤون الاجتماعية.