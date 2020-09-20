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معدلات قياسية في إصابات كورونا بالهند

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أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأحد أن الهند سجلت 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.4 مليون.

وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا في العالم منذ أوائل أغسطس، وتأتي في المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 6.7 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن 1113 شخصا لاقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86752.

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