انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما استقرت في الأسواق المحلية اليوم الأحد (20 أيلول 2020). وسجلت بورصة الكفاح 122.950 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي، فيما كانت الأسعار في بورصة الكفاح أمس 123.000 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 123.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 122.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 122.500 دينار لكل 100 دولار.

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