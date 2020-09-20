الشرطة يرفع شعار 'الفوز لا غير' أمام استقلال طهران

وسيواجه فريق "القيثارة الخضراء" نظيره استقلال طهران الإيراني في مباراة مصيرية على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتحتاج كتيبة المدرب "عبد الغني شهد" إلى تحقيق الفوز في المباراة كي تحسم التأهل مباشرة الى الدور المقبل من البطولة، حيث جمع أربع نقاط فيما يقف خلفه استقلال طهران برصيد نقطة يتيمة.



وستكون هذه المباراة هي الثالثة للفريق الأخضر في غضون سبعة أيام فقط، حيث خاض مواجهتين امام اهلي الجدة السعودي انتهت احداها بالتعادل والأخرى بالخسارة، بينما ستكون هذه المباراة هي الأولى لاستقلال طهران بعد استئناف المسابقة.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة على قناة "بي إن سبورت 7".