الشرطة يرفع شعار 'الفوز لا غير' أمام استقلال طهران

2020-09-20 | 10:06
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يخوض نادي الشرطة، اليوم الأحد، مباراة مصيرية أمام نظيره استقلال طهران الإيراني في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتحتاج كتيبة المدرب "عبد الغني شهد" إلى تحقيق الفوز في المباراة كي تحسم التأهل مباشرة الى الدور المقبل من البطولة، حيث جمع أربع نقاط فيما يقف خلفه استقلال طهران برصيد نقطة يتيمة.
وستكون هذه المباراة هي الثالثة للفريق الأخضر في غضون سبعة أيام فقط، حيث خاض مواجهتين امام اهلي الجدة السعودي انتهت احداها بالتعادل والأخرى بالخسارة، بينما ستكون هذه المباراة هي الأولى لاستقلال طهران بعد استئناف المسابقة.
وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة على قناة "بي إن سبورت 7".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.