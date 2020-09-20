ابرز ما تحدث به وزير الصحة حول اخر مستجدات كورونا في العراق

تحدث وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، عن اخر مستجدات فايروس كورونا في العراق. -استطعنا مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية

- استطعنا توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا

- قررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين

- قد تكون هناك سلالات جديدة لكورونا ظهرات في بعض البلدان Advertisements

- وضعنا خطة خاصة بالزيارة الاربعينية

- قررنا فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية

- وفرنا كافة الادوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات محافظة كربلاء

-نحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا في حال عدم الالتزام بالشروط الوقائية

- نسبة الشفاء في العراق أعلى من نسبة الاصابات

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