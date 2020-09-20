عملية استخبارية تطيح بـ'قناص الجنوب' في 'داعش'

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت بالتنسيق مع قوة من أسايش السليمانية عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش".وأضافت الوكالة، أن "الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق بكنى متعددة بينها قناص الجنوب، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف، وقد تبين أن لديه اصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق".

وتابعت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وأيضا لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث أودع التوقيف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".