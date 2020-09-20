وزير الأوقاف السوداني يشكر دولة الإمارات على دعمها المتواصل لبلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة نصر الدين مفرح، سبل تعزيز التعاون المشترك في الشأن الديني، ودفع مسيرة العمل بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في الوعظ والبحوث وتدريب الأئمة.



حضر اللقاء سفير الدولة لدى جمهورية السودان حمد محمد حميد الجنيبي، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محمد سعيد النيادي، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية عمر حبتور الدرعي، ومدير فرع الهيئة في عجمان عبيد حمد الزعابي.

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وبحث الاجتماع آلية دعم دولة الإمارات لوزارة الشؤون الإسلامية في السودان وتقديم الدعم للمساجد، والمواصلة في عقد دورات تدريب الأئمة التي بدأت سابقا، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحوث الإسلامية والفتوى والحج والشؤون الإدارية، ودفع مسيرة العمل المشترك في جانب الوعظ لعكس الوجه المشرق للدين الإسلامي وحرصه على السلام التعايش بين الشعوب، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي بالعلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين والقيادتين الرشيدتين.

من جانبه، عبر الوزير السوداني عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على وقوفهم ودعمهم المتواصل لجمهورية السودان ومساندة شعبها، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتواصل الحضاري بينهما خدمة للأهداف المشتركة، مبدياً إعجابه بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشأن الديني، وحرصها على مواكبة التطور والتقنية الحديثة، والاستفادة منها في إيصال رسالتها السمحة للجمهور وشعوب العالم.