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كورونا يوقف 32 شخصا في بريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

كورونا يوقف 32 شخصا في بريطانيا

متابعات_ الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 32 شخصا، السبت، بعد احتجاجات عنيفة شارك فيها المئات من المناهضين للإغلاق والتطعيم ضد في وسط لندن.

 

وقالت شرطة العاصمة إنها أمرت الحشد، الذي انتهك قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة، بمغادرة ساحة "الطرف الأغر"، لكنها قوبلت برفض من العديد من المتظاهرين و"بمجموعات عدوانية واندلاع لأعمال العنف ضد رجال الشرطة".

 

ووجهت الشرطة للمقبوض عليهم تهما تشمل "نشر الفوضى عن طريق العنف والاعتداء وخرق قواعد الوقاية من فيروس كورونا"، فيما أصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة.

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وقام بعض المتظاهرين في الاحتجاج الذي أطلقوا عليه "قاوم واعمل من أجل الحرية" بتشبيك أذرعهم وحاولوا منع الشرطة من دخول الساحة، فيما اشتبك عدد قليل منهم مع رجال الشرطة ووجهوا إليهم السباب.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن بريطانيا "تشهد الآن موجة ثانية" من تفشي وباء كوفيد-19، مضيفا أنه "كان لا مفر أن نواجه هذا الوضع في البلد".

 

وأضاف جونسون أنه لا "يرغب في فرض إجراءات إغلاق أوسع نطاقا"، إلا أنه قد يكون من الضروري فرض قيود تباعد اجتماعي أكثر صرامة.

 

ويجري النظر في مجموعة جديدة من 3 مستويات من القيود، تهدف إلى تجنب الإغلاق على مستوى عموم البلاد.

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