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حالات الشفاء اليومية من كورونا تتخطى الاصابات في الهند لليوم الثاني على التوالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

حالات الشفاء اليومية من كورونا تتخطى الاصابات في الهند لليوم الثاني على التوالي

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا حالات الاصابة لليوم الثاني على التوالي.

 

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 94 ألفا و 612 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبذلك تبلغ حالات الشفاء من الفيروس أربعة ملايين و 303 آلاف و43 حالة.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 92 ألفا و 605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة.

 

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 86 ألفا و 752 حالة.

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