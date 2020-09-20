"الخليج" تُحذر من الجماعات المتطرفة التي تدعو لإقامة ما يُسمى «دولة الخلافة»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، وتحت عنوان " بين الدين والسياسة" تناولت الدين كوسيلة يتم استخدامها لتحقيق أهداف سياسية، موضحة انها مسألة برزت بشكل ملحوظ خلال ما يُسمى «الربيع العربي»، حيث خرجت أحزاب الإسلام السياسي إلى الواجهة تطرح نفسها بديلاً لكل العقائد السياسية القائمة.

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وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"، باعتبار أن الإسلام هو الحل لكل مشكلات العصر، في حين خرجت من عباءة هذا الإسلام السياسي مجموعات متطرفة تدعو إلى العنف وتكفير الآخر، وإسقاط الدولة ومؤسساتها مقدمة لإقامة ما يُسمى «دولة الخلافة».

ونبهت الى ان هذه الجماعات مارست ولا تزال شتى أشكال الفجور والجرائم التي يرفضها كل دين ومعتقد مؤكدة انه يجب أن ينصب كل الجهد الرسمي، ومن المؤسسات الدينية المعنية على إخراج الدين من العمل السياسي، وعدم السماح لأية جهة بأن تتخذ من الدين ستاراً لعمل سياسي يستهدف القبض على السلطة السياسية، وأيضاً العمل على غربلة التراث الديني من شوائب يتم استغلالها من طرف جماعات الإسلام السياسي أو الجماعات الإرهابية.