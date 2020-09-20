شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد نية قناة الجزيرة الإرهابية فى إشعال نار الفتنة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد العوضى، إن قناة الجزيرة الإرهابية وكافة القنوات التابعة للجماعة الإرهابية تعتمد على سياسة نشر الشائعات، خاصة فى الآونة الأخيرة اتجهت هذه القنوات بقوة لبث المزيد من التقارير المفبركة والكاذبة والتى تعتمد فى المقام الأول على مواصلة التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات، ومن ثم ياتى دور اللجان الإلكترونية التابعة لهم للترويج لمثل هذه الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القناة الإرهابية ترشيد إشعال نار الفتنة فى المنطقة، وذلك من خلال فيديوهات مفبركة ومعلومات كاذبة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، فهم دائما ما يشككون فى حجم الإنجازات على أرض الواقع، ويقللون من قيمة المشروعات القومية التى تتم، وعلى الرغم أن كافة هذه الدعوات التى تواصل القناة الإرهابية إطلاقها لا تلقى قبولا فى الشارع المصرى نهائيا إلا أن هذه الجماعة الإرهابية لديها إصرار على مواصلة التحريض مما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنهم دعاة تخريب.

وأوضح عضو البرلمان، أن المصريين يعلمون جيدا من هى الجماعة الإرهابية، ومن هى القناة الشيطانية وباقى القنوات الراعية للإرهابية، ومن يوفر لهم التمويل والدعم المالى لمواصلة الهجوم على الدولة ومؤسساتها، ولهذا فقد أحبطوا مخطط هذه الجماعة والقناة الإرهابية، متابعا:" الجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الوطن واستكمال سلسلة الإنجازات وبناء مصر الحديثة".