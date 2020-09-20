شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة حقوقية تؤكد أن الهارب محمد على شخص فاسد يبيع نفسه للشيطان من أجل المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن المقاول الهارب محمد على هو شخص "فاشل" وحاول أن ينجح فى أى شىء لكنه لم ينجح، متابعة :"حتى التمثيل لم ينجح فيه، فما كان منه إلا أن سرق أموال الدولة وهرب، ثم قام بعمل فيديوهات اعترف فيها صراحةَ أنه "حرامي" وأنه مارس الفساد بكل ألوانه".

وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المقاول الهارب محمد على تم اصطياده من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وضخموا ما قاله وصنعوا منه بوقاً جديداً يستطيعون به الهجوم على مصر والدولة المصرية، بحجة أنه "مش إخوان"، مؤكدة أنه شخص فاسد لا يمانع أن يبيع نفسه للشيطان من أجل المال.

ولفتت داليا زيادة الى أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق أن محمد على يفعل ما يفعله من تحريض وإساءة لمصر لأنه يحبها كما يدعي، بل على العكس، هو يريد خراب البلد لأسباب أنانية جداً، بنفس منطق الحرامي الذي يسرق شقة مثلاً ثم يحرقها بما فيها ومن فيها ليخفي أثار جريمته.

وتابعت، هذا شخص أجرم فى حق مصر، مرة عندما سرق أموال الدولة وهرب، ومرة ثانية عندما أساء لمصر وللشعب وللقيادة السياسية، وليس له أى مصداقية.