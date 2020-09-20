شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل دعم قطر للجماعات الإرهابية والحوثيين لنشر الفوضى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور تخريبى تلعبه قطر بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب فى دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة فى العديد من الدول، وقدم النظام القطرى تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية أن الدوحة توفر الدعم الكبير لكل الجماعات الإرهابية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقى لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبنانى، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام فى عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب فى اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية فى العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.