عمرها 97 عامًا.. "الحاجة سميحة بائعة الخضار الضاحكة": "من غير شغل أموت" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجلس على الرصيف وسط الخضروات التي تعرضها للبيع، بوجهها الباسم، ولسانها الذي لا يكف عن إطلاق النكات و"القفشات" مع زبائنها والمارة، لتخلق "الحاجة سميحة" من حولها حالة من البهجة تبث الأمل في نفوس الجميع.

"الحمد لله مستورة، وعيالي مخليني مش محتاجة حاجة" بابتسامتها البشوشة تتحدث "الحاجة سميحة" ذات الـ97 عامًا، لـ"الخليج 365" مضيفة: "باشتغل عشان بأحب الشغل، ولو قعدت في البيت ممكن يجرى لي حاجة، من غير شغل أموت".

الحاجة سميحة تقيم في قرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أكدت أنها تعشق العمل منذ صغرها، وترفض الجلوس في المنزل، لأنها لو تركت العمل، ونفذت النصائح التي تطالبها بالجلوس في المنزل من الممكن أن تمرض.

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وأوضحت أنها تعشق المزاح، وتحب الناس، وتتبادل معهم القفشات، وتحب أولادها الـ5، وتتمنى ان يعم الحب والتفاهم بين الجميع: "محدش واخد من الدنيا حاجة.. لازم الناس تحب بعض ويخافوا على بعض".

وتابعت: "مركز البرلس يمتاز دائما بالخيرات، وأهالي المركز شيمتهم الطيبة، وقالت: "مصيف بلطيم قديما كانت شواطئه عبارة عن عشش بوص، للإقامة فيها، ولا يوجد فيه المباني، والشوارع المرصوفة الحالية".

من جانبه قال المحاسب فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم السابق، وابن عم الحاجة سميحة، لمصراوي، "هي سيدة من زمن الخيرات الذي لا يعرف أهله الكراهية، بل يعرفون المحبة والمزاح بين الناس وبعضها، ودائما ما ترفض الجلوس في المنزل، رغم توجيه النصائح لها بذلك".

