القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرية علوك بالحسكة شمال شرق سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

قالت مصادر رسمية سورية، إن القوات التركية والفصائل المتحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية قصفت بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد عن مصادر محلية قولها - إن "قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزين في القرى المجاورة المحتلة اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل قرية علوك"، مشددة على أن مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية وسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها.

جدير بالذكر أن نقاط التماس في منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة شهدت مؤخرا تحركات مكثفة وتحشدات عسكرية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه.

وانتشر الجيش التركي في أكتوبر 2019 بمنطقة واسعة عمقها 30 كيلومترا شمال شرق سوريا جراء عملية "نبع السلام" التي شنها مدعوما مما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ضد "وحدات الحماية الكردية"، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.