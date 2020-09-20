"شقة لكل مواطن".. 20 معلومة عن الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي (100 ألف وحدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ14 لمشروع الإسكان الاجتماعي، كمرحلة أولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن. وينشر "الخليج 365" ملامح الإعلان الـ14، وشروط الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم، والتي جاءت على النحو التالي: 1- الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي يأتي توجيهًا لتكليفات الرئيس السيسي بتوفير شقة لكل مواطن.

2- الطرح الجديد يتضمن 100 ألف وحدة.

3- الوحدات 90 مترًا كاملة التشطيب.

4- طرح الإعلان الـ14 خلال شهر ونصف.

5- موعد الطرح الرسمي سيكون بعد موافقة مجلس الوزراء.

6- الإعلان الـ14 سيكون في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات.

7- 14 ألف جنيه مقدم الحجز ومتوقع زيادة قليه.

8- صندوق الإسكان يدرس زيادة الدعم لـ50 ألف في الطرح الجديد.

9- صافي الدخل الشهري 5700 جنيه للأسرة، و4200 جنيه للأعزب.

10- للحجز لابد ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة.

11- للتقديم في الإسكان الاجتماعي عدم الاستفادة بقرض تعاوني ويكون السن بين 21 و50 سنة.

12- وألا يكون مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

13- الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي:

14- إيصال شراء كراسة شروط الحجز.

15- استمارة حجز الوحدة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

16- إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

17- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

18- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

19- قسيمة زواج للمتزوجين.

20- صور من شهادات الميلاد للأبناء إن وجدوا.

21- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

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