محاولة انتحار فاشلة بطنجة..شابة تلقي بنفسها من الطابق الثاني لمنزل أسرتها

شهد حي الزوفري بطنجة، قبل قليل، محاولة انتحار فاشلة بعدما قامت فتاة قاصر برمي نفسها من لمنزل أسرتها.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، كانت تعاني من أمراض نفسية، إذ أصيبت بجروح بليغة بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثاني للمنزل.

وجرى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضروري، فيما انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.