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قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا، أنه إبتداء من اليوم الإثنين القادم، اعتماد التعليم عن بعد 30 مؤسسة تعليمية.
وحسب بلاغ رقم 7 للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا أنها قررت، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، في مجموعة جديدة من المؤسسات التعليمية .
وأضاف البلاغ داته، أن هذا القرار، الذي جاء حفاظا على سلامة المتعلمين، وفق بلاغ للمديرية، شمل 30 مؤسسة تعليمية، 20 منها عمومية و10 مؤسسات خصوصية، انضافت إلى مؤسسات أخرى كانت قد شملتها بلاغات سابقة.
وكانت المديرية الإقليمية قد أعلنت، في بلاغات سابقة لها، إغلاق أزيد من 40 مؤسسات تعليمية وإعتماد التعليم عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية التعليم بسلا تعلن “التعليم عن بعد” في 30 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية – لائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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