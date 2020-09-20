مانشستر يونايتد يستهل موسمه بالدوري الإنجليزي بخسارة قاسية أمام كريستال بالاس

وجّه كريستال بالاس ضربة موجعة لمانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه 3-1 في عقر داره، مساء اليوم السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية كريستال بالاس، أندروس تاونسيند (7)، وويلفريد زاها (74- 85)، بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد، دوني فان دي بيك (80).

وشهدت المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أيضاً فوز إيفرتون على ويست برومويتش ألبيون 5-2 وليدز يونايتد على فولهام 4-3.

ورفع بدلك كريستال بالاس رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بينما فشل اليونايتد في افتتاح رصيده هذا الموسم، ليتواجد في المركز الـ15.