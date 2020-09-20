محامي: فقيه “الزميج” استغل سلطته الدينية للتحرش بالأطفال والقضية الآن في يد القانون-فيديو

فيديو: يونس الميموني

أكد عبد المنعم الرفاعي، اليوم السبت، بطنجة، أن قاضي التحقيق، استنطق فقيه “الزميج” ابتدائيا، وأجل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى غاية 6 أكتوبر القادم، إذ من المحتمل أن يقوم بمواجهة الظنين بالمشتكيات.

وكشف الرفاعي ل”اليون24″ أن المتهم اعترف أمام الوكيل العام للملك، وكذا الضابطة القضائية، بالاعتداء على قاصرات جنسيا.

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وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم هتك عرض قاصر بالعنف مع الإفتضاض، واستغلال السلطة الدينية لفقيه “الزميج”، بعدما تقدمت 6 أسر بشكايات إلى الوكيل العام للملك بإستئنافية طنجة.