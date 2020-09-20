فيديو: يونس الميموني
أكد عبد المنعم الرفاعي، اليوم السبت، بطنجة، أن قاضي التحقيق، استنطق فقيه “الزميج” ابتدائيا، وأجل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى غاية 6 أكتوبر القادم، إذ من المحتمل أن يقوم بمواجهة الظنين بالمشتكيات.
وكشف الرفاعي ل”اليون24″ أن المتهم اعترف أمام الوكيل العام للملك، وكذا الضابطة القضائية، بالاعتداء على قاصرات جنسيا.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم هتك عرض قاصر بالعنف مع الإفتضاض، واستغلال السلطة الدينية لفقيه “الزميج”، بعدما تقدمت 6 أسر بشكايات إلى الوكيل العام للملك بإستئنافية طنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي: فقيه “الزميج” استغل سلطته الدينية للتحرش بالأطفال والقضية الآن في يد القانون-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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