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إنتر ميلان يتفق مع برشلونة على ضم فيدال

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الإسباني، أرتورو فيدال، بات على اعتاب الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن فيدال سيطير إلى مدينة ميلانو، اليوم الأحد، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.

وأضافت أن الإنتر اتفق مع نظيره برشلونة على ضم فيدال مقابل مبلغ مالي رمزي بقيمة مليون يورو، مثلما حدث في صفقة انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية.

ولفتت الشبكة إلى أن دييغو غودين مدافع النيراتزوري، سينتقل بالتالي إلى صفوف فريق كالياري في الأيام المقبلة.

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