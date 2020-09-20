صحيفة: العالم تابع بكل الأمل توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل

الأحد 20 سبتمبر 2020

قالت صحيفة خليجية، إن مسيرة البشرية جمعاء بينت أن السلام يتسع للجميع وتتفق جميع الشعوب بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها ولغاتها على أنه الغاية النبيلة والهدف الأسمى الذي يمكن من خلاله تحقيق الطموحات والتنعم بالمعنى الحقيقي للأمن والانفتاح وقبول الآخر واستيعاب الجميع على اختلافهم بما يشكله ذلك من تنوع كبير يغني كل مؤمن بالسلام.



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واضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد ، ولاشك أن العالم الذي تابع بكل الأمل توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين دولتي الإمارات وإسرائيل وبيان تأييد السلام بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة إسرائيل، يدرك تماماً كيف تخط الأمم المتقدمة والواثقة من قراراتها لتوجهاتها وطريقها نحو المستقبل بعد أن تُمهد عبر السلام الطريق وتزيل كل عقبة يمكن أن تحد من الزخم اللازم وما يقتضيه من تعاون وتنسيق وتفاهم لكون الغد يهم كل الأمم والشعوب وبالتالي عليهم جميعاً الاستعداد له جيداً".

واكدت ان دولة الإمارات بينت خلال كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التاريخية خلال حفل توقيع معاهدة السلام في البيت الأبيض، أن السلام حالة مستمرة ويتم البناء عليه دائماً، خاصة من حيث أنه بوابة لشرق أوسط جديد خالٍ من كل ما يعيق انطلاقته كما حدث لعقود طويلة خلت.