حزب أردوغان يبدأ بتجنيد ميليشياته الخاصة تحت مزاعم "حراس الليل"

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت السلطات التركية عن فتح باب التقديم لتجنيد 400 من حراس الأحياء والأسواق في مدينة إسطنبول، بموجب قانون تم إقراره مؤخرًا ويمنح حراس الأمن شروطا وامتيازات جديدة.



أكاديمية الشرطة في إسطنبول، نشرت امس إعلانًا على موقعها الإلكتروني قالت فيه إنه سيتم تجنيد 400 حارس حي وسوق للخدمة في إسطنبول.

ومع أول انعقاد للبرلمان في يونيو الماضي تم إقرار قانون قوات "حراس الليل"BEKCI الذي أثار حفيظة المعارضة حيث تعتبر أنه قد أضفى طابعا رسميا على “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفقًا للإعلان الصادر على الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، سيتم تجنيد 400 حارس حي وبازار للخدمة في إسطنبول.

وفي يونيو/حزيران الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام، أردوغان في يناير/كانون ثانٍ الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".

Advertisements

وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.

واقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.

وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.

كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.

وفي المقابل يزعم الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد"