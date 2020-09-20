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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الإماراتي: نسعى من خلال تقديم اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول والان مع التفاصيل
الأحد 20 سبتمبر 2020
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية التي تم الإعلان عنها الإسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول، قام عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.
وقال اننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.
يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
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