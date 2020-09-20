شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف شخص يخضعون لاختبار لقاح كورونا في موسكو والان نبدء بالتفاصيل
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.
وقال سوبيانين إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا. كما أشار، إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.
وبالنسبة لمواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، قال سوبيانين يوم 5 سبتمبر، "نبدأ الأسبوع المقبل دراسة كبيرة (تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل). والتي ستستمر لفترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر".
يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 ألف شخص يخضعون لاختبار لقاح كورونا في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.