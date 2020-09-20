شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت صفقة «تيك توك» للرئيس الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعربت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو "تيك توك" عن أملها في أن يعالج الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم لها "بايت دانس" مع "أوراكل" و"وول مارت" المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.

وأصدرت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، بيانا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على صفقة بين الأطراف الثلاثة.

وكشفت تيك توك عن بعض التفاصيل حول الاتفاقية، والتي تم تسليمها إلى السلطة المعنية يوم الاثنين، ويبحثها البيت الأبيض حتى الآن، قائلة إن أوراكل ستصبح "مزود التكنولوجيا الموثوق به"، وستلعب وول مارت دورا في "الشراكة التجارية".