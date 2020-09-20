شكرا لقرائتكم خبر عن 7ر30 مليون مصاب بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تقترب من 7ر30 مليون حتى صباح اليوم الأحد. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 30 مليونا و685 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 9ر20 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 956 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
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