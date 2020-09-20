شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرشح امرأة لخلافة القاضية جينسبرج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح ترامب إن اختياره وقع على إيمي كوني باريت من الدائرة السابعة في شيكاجو، وباربرا لاجوا من الدائرة الحادية عشرة في أتلانتا.
وتوفيت جينسبرج، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأمريكيين في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاما.
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