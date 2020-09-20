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ترامب يرشح امرأة لخلافة القاضية جينسبرج

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيختار بين قاضيتين محافظتين بمحاكم الاستئناف الاتحادية لعضوية المحكمة العليا خلفا للراحلة روث بادر جينسبرج في خطوة من شأنها أن تدفع المحكمة أكثر نحو اليمين.

وأوضح ترامب إن اختياره وقع على إيمي كوني باريت من الدائرة السابعة في شيكاجو، وباربرا لاجوا من الدائرة الحادية عشرة في أتلانتا.

وتوفيت جينسبرج، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأمريكيين في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاما.

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