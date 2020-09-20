شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض القول إن من بين الحالات الجديدة 72 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 22 ألفا و 975 حالة. ويشار إلى أن هذه أول مرة منذ 13 أغسطس الماضي تسجل فيها كوريا الجنوبية حالات إصابة يومية أقل من مئة حالة.

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