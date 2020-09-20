شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تجري استفتاء على تقليص عدد أعضاء البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

يتوجه الناخبون الإيطاليون اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وإستفتاء دستوري على تقليص عدد أعضاء البرلمان.

ويجري التصويت اليوم الأحد من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساءً ويوم غد الاثنين من الساعة 7 صباحا حتى 3 مساءً ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء الاثنين.

ويحق لحوالي 6ر51 مليون مواطن التصويت في الاستفتاء على خفض عدد المشرعين في البرلمان الإيطالي بغرفتيه بنحو الثلث.

وقد يجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400 ، ومجلس الشيوخ من 315 إلى .200 ، وسط توقعات بإقرار الإصلاح في الاستفتاء.

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كما تجري الانتخابات المحلية في سبع مناطق وأقل بقليل من ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب.