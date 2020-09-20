تايلاند.. الملك في عطلة والغضب يداوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أكبر حشد منذ سنوات، تظاهر عشرات الآلاف في تايلاند، اليوم الأحد، بالعاصمة بانكوك في تحد صريح للملكية وذلك لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن .

وزادت جرأة المحتجين بعد شهرين من الاحتجاجات ضد القصر والحكومة التي يهيمن عليها الجيش.

واعتصم القصر الملكي بالصمت ولم يعلق على الاحتجاجات، بينما يتغيب الملك الذي يقضي كثيرا من وقته في أوروبا، عن البلاد حاليا.

ويطالب المحتجون بإقالة قائد الانقلاب السابق رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.