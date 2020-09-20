"متحيز جنسيا".. فرنسا تستدعي سفيرها بساحل العاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت فرنسا، الأحد، سفيرها لدى ساحل العاج، للتحقيق معه بشأن مزاعم باتباعه "سلوكا متحيزا ضد النساء"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.



وأكدت متحدثة باسم الخارجية أنه "تم استدعاء السفير إلى باريس وسط تحقيق إداري جار في القضية".

وبحسب موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي، فقد اتهمت 5 نساء على الأقل السفير جيل أوبرسون، الذي يشغل منصبه في أبيدجان منذ سبتمبر/ أيلول 2017، بسلوك متحيز جنسيا تجاههن".

ويأتي استدعاء السفير في الوقت الذي تستعد فيه ساحل العاج لانتخابات مثيرة للجدل في 31 أكتوبر/تشرين الأول يسعى خلالها الرئيس الحالي الحسن واتارا الى الفوز بولاية ثالثة.

وقد خلفت الاحتجاجات الأخيرة ضد ترشح واتارا نحو 15 قتيلا الشهر الماضي، كما شهدت البلاد عدة تظاهرات.

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وأفاد مصدر مطلع إن استدعاء السفير ليس "سياسيا" بطبيعته، بل يتعلق بـ"عبارات وايماءات جنسية" مزعومة.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيق إن "وزير (الخارجية) دعا إلى إجراء تحقيق إداري" في المزاعم ضد أوبرسون و"قرر استدعاء السفير الاثنين (الماضي)"، مضيفا: "لا حماية لأحد".

وأنشأ وزير الخارجية جان إيف لودريان في وزارته قبل عامين وحدة للشكاوى والاستشارات المتعلقة بالتحيز والعنف الجنسيين وُصفت بأنها وحدة "صفر تسامح".

وذُكر أن هذه الوحدة أجرت مقابلات مع النساء اللواتي يزعمن انهن كن عرضة للتمييز الجنسي من قبل السفير.