الإمارات.. "ورشة حكومة دبي" تعزّز صحة وسعادة موظفيها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقعت «ورشة حكومة دبي» مذكرة تفاهم مع «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية»، في سبيل توفير أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وأرقى مستويات الرعاية الصحية لفريق عملها.
ووقع الاتفاقية فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، والدكتور طه الهزارمردي، مدير عام «مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي»، وسط تأكيد الجانبين على توطيد أطر التعاون، لتحقيق التطلعات المشتركة في تعزيز صحة وسلامة الموظفين.
وقال فهد أحمد الرئيسي: «يشرّفنا التعاون مع «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية» باعتبارها إحدى كبرى المجموعات الطبية في منطقة الخليج العربي، في خطوة متقدمة على درب توفير السبل الضامنة لسعادة وسلامة موظفينا، والتي تأتي في مقدمة أولوياتنا الإنسانية.
ويمثل التعاون الجديد إضافة هامة لشراكاتنا الاستراتيجية الفاعلة مع الجهات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، لمواصلة إيجاد بيئة عمل إيجابية، تعزز الرضا الوظيفي والسلامة المهنية لموظفينا، تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إسعاد الموظفين باعتبارهم رأس مالنا الأغلى».
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