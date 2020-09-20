كاتب صحفى يصف محمد على بالأراجوز واللعبة فى يد جهاز المخابرات القطرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن المقاول الهارب محمد على شخص"تافه" مسطح و"أراجوز" وأنه شخص "لص" ومتورط فى نهب المال العام ووجد أنه من خلال أعماله الفاشلة والديون والقروض وتورطه فى نهب المال العام أن يهرب إلى الخارج.
وأضاف عبد الرازق توفيق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمد على " أراجوز" وأنه تم اصطياده من قبل أجهزة المخابرات القطرية وأنه تم تجنيده، متابعا :" وسيلة يستخدمها جهاز المخابرات القطرية والإخوان وفشل تماما فى تحريك شعرة من المواطن المصرى، تعليمه محدود وخطابه متناقض سطحى".
ولفت عبد الرازق توفيق إلى أن الدول المعادية لمصر أنفقوا ملايين الدولارات فى محاولة تفجير الوضع فى الداخل ولكن الشعب المصرى يمتلك رصيد ومخزون كبير من الوعى وكشف نوايا الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن مصر من خلال ما فعلته فى 6 سنوات من إنجازات وامتلاك القوة والزخم الكبير من النجاحات أصبحت دولة قوية وقادرة وتمتلك المفهوم الشامل للقوة والقدرة والقوة الأمنية والعسكرية التى تدافع ولا تعتدى على الاخرين.
وذكر الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن المواطن المصرى يلمس حجم الإنجازات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدعوات التى تطلق لزعزعة الاستقرار فى مصر ليس لها أساس ولن تحرك ساكن مواطن مصرى، وأن المصريين اختاروا عن قناعة وانحازوا إلى طريق الأمن والاستقرار.
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