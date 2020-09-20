محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
قالت الشرطة في أيرلندا الشمالية إنها تحقق في إطلاق نار على رجل في مقاطعة أنتريم.
وذكرت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية أنها تلقت بلاغًا مفاده أن ثلاثة رجال اقتحموا منزلًا في منطقة سترانوكوم وأطلقوا النار على ذراعي وساقي رجل.
وقال مفتش الشرطة ستيفن ماكفرتي في بيان عبر تويتر "نتعامل مع هذا الهجوم الوحشي على أنه هجوم شبه عسكري. هذا حقير ويجب ألا يحدث في مجتمع متحضر".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أيرلندا الشمالية تحقق في إطلاق نار " شبه عسكري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.