شرطة أيرلندا الشمالية تحقق في إطلاق نار " شبه عسكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة في أيرلندا الشمالية إنها تحقق في إطلاق نار على رجل في مقاطعة أنتريم.

وذكرت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية أنها تلقت بلاغًا مفاده أن ثلاثة رجال اقتحموا منزلًا في منطقة سترانوكوم وأطلقوا النار على ذراعي وساقي رجل.

وقال مفتش الشرطة ستيفن ماكفرتي في بيان عبر تويتر "نتعامل مع هذا الهجوم الوحشي على أنه هجوم شبه عسكري. هذا حقير ويجب ألا يحدث في مجتمع متحضر".