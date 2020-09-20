محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
صور.. غلق 19 منشأة وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك في الشرقية
ضبط 7200 عبوة عصير مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في بني سويف
8 أطنان.. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في الشرقية
متحللة.. العثور على جثة طفل داخل منطقة زراعية في قنا
قرار جديد من النيابة بشأن اتهام زوجة بتصوير 73 مقطعًا إباحيًا في كفر الشيخ
تأييد حبس منار سامي " فتاة التيك توك" ٣ سنوات مع الشغل
انهيار وصدمة.. صورة اليوتيوبر "زينب" بعد قرار حبسها
مأمورية إمبابة تكشف عن وكر لتصنيع مخدر الشادو
قرار جديد من المحكمة بشأن خناقة أحمد عز وشقيقة "زينة"
ضبط فتاة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أعمال الدعارة بمدينة نصر
"هيدرو وحشيش".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الإسماعيلية والشرقية
تعهدا بحسن رعاية ابنتهما.. النيابة تخلي سبيل أحمد وزينب بضمان مالي
زعم تسفيرهم.. ضبط صاحب شركة عمالة لقيامه بالنصب والاحتيال في الجيزة
المشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين
سقوط لصوص سرقة خطوط المواد البترولية في الشرقية
بـ"بندقية آلية".. ضبط عنصر إجرامي هارب من مؤبد في القليوبية
عبر "الفيس بوك".. ضبط نصاب انتحل شخصية وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع| قضية "أحمد وزينب" والمشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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