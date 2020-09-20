حدث ليلاً| مفاجآت التعليم للطلاب والمدرسين ومحاولة تسميم ترامب وبيان إصابات كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 88666 حالة.

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طارق شوقي: "آي باد" بـ5 آلاف جنيه لكل طالب.. وتحسين أجور المعلمين في العام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يبشر المعلمين بشأن تحسين أجورهم في التعليم الجديد.

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"هدية الرئيس".. وزير النقل: إنشاء نفق يعبر النيل من الأقصر لوادي الملوك

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم باستطلاع للمواقع في منطقة سوفيتل بالأقصر لعمل نفق أسفل النيل للربط بين البر الشرقي والغربي، متابعًا: "هذا النفق سيكون هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي الأقصر".

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الآثار: اكتشاف 14 تابوتًا جديدًا في سقارة

نجحت البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في كشف بئر جديد به 14 تابوتًا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتًا مغلقًا.

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الإبراشي: المشروعات السكنية التي يعلن عنها الحكومة تؤكد أن "كورونا" لم يعطلنا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي "حدائق العاصمة" و"بدر"، يؤكد أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر فى البلاد، وأن مصر تسير فى خطة التنمية والمستقبل بخطوات ثابتة.

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دعوى قضائية تتهم فيسبوك بتشغيل كاميرات مستخدمي إنستجرام دون علمهم!

تواجه شركة فيسبوك اتهاما جديدا، ولكن هذه المرة بشأن "التجسس" على مستخدمي موقع إنستجرام من خلال تشغيل كاميرات هواتفهم دون علمهم.. فما حقيقة هذا الأمر الذي تحول مؤخرا دعوى قضائية بالولايات المتحدة؟

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إصابات كورونا عربياً تتجاوز 1.5 مليون حالة.. 58% منهم في 4 دول

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية، مليون ونصف المليون حالة، بعد تسجيل 12 ألفاً و700 إصابة جديدة، ليوم 19 سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و508 آلاف و185 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 213 حالة جديدة، بلغت معها حصيلة الوفيّات 27 ألفاً و491 حالة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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عضو العليا للفيروسات: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية هي الحل

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن حالات الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت تنخفض في بداية شهر أغسطس.

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"محاولة لتسميم ترامب".. صحيفة أمريكية تكشف مصدر الطرد المشبوه

اعترضت السلطات الأمريكية، طردًا يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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البرازيل تسجل 33057 إصابة جديدة بكورونا

بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 ملايين و528 ألفًا و240 إصابة، من بينها 33057 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع وزارة الصحة على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت.

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طهران تكشف عن شرطها الأساسي للتفاوض مع واشنطن

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن شرط بلاده الأساسي للتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلاً: "إن على ترامب تعويض طهران عن الخسائر الناجمة عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران والعودة إلى الصفقة قبل أي حوار مع طهران" حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران

أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "ستكون هناك عواقب إذا فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ العقوبات"، وفق سكاي نيوز.

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العالم يسجل 30.6 مليون إصابة بكورونا والوفيات تجاوزت 953 ألفا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، نحو 30 مليون و600 ألف و188 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السادسة و47 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي).

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