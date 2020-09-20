محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال أحد أولياء الأمور، بشأن عدد سنوات التحسين لطلاب للثانوية العامة العام المقبل.
وأعلن وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا، عودة التحسين لطلاب الثانوية العامة هذا العام 2020/2021
وقال شوقي، في تصريحات له عبر جروب "ائتلاف معًا نستطيع"، عبر تطبيق "واتس آب"، إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد محاولات التحسين التي ستتاح لطلاب الثانوية العامة.
وأعلن وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية، باستخدام نظام التقييم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة؟ وزير التعليم يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.