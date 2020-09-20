كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة؟ وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال أحد أولياء الأمور، بشأن عدد سنوات التحسين لطلاب للثانوية العامة العام المقبل.

وأعلن وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا، عودة التحسين لطلاب الثانوية العامة هذا العام 2020/2021

وقال شوقي، في تصريحات له عبر جروب "ائتلاف معًا نستطيع"، عبر تطبيق "واتس آب"، إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد محاولات التحسين التي ستتاح لطلاب الثانوية العامة.

وأعلن وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية، باستخدام نظام التقييم الجديد.