قتلهم نظام البشير.. العثور على جثث 9 عسكريين بالسودان

الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالأحد 2020/9/20 08:35 ص بتوقيت أبوظبي
كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر عن العثور على 9 جثامين تخص قتلي معسكر العيلفون الذين تم قتلهم رميا بالرصاص من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال تاج السر، في حوار بثه التلفزيون السوداني، إن "قضية قتلي 28 رمضان وصلت لمراحل متقدمة واستمعنا إلى 80 شاهداً".
وأضاف أن "هناك قضايا كثيرة تعمل عليها النيابة، ووصلت الإجراءات في عدد من القضايا التي تخص شهداء الثورة إلى مرحلة كبيرة".
ولفت إلى أن "هناك تململ صحيح، لكن العثور على المعلومات صعب".
وتابع: "نقوم ببحث معقد وخاطبنا الشرطة والجيش والدعم السريع وهناك استجابة ممتازة، لكن ما نفتقده أن هناك معلومات من قوات خارج تلك الجهات كانت موجودة في تلك الأيام"، مؤكداً "وجود تعاون حالياً مع مدير جهاز المخابرات العامة".
وكانت السلطات السودانية أعلنت العثور على مقبرة جماعية دفن فيها عدد من ضحايا حادثة تعد واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ السوداني والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مجندي الخدمة الوطنية الإلزامية، قتلوا أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب، على أمل حضور عيد الأضحى مع أهلهم.
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