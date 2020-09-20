شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا..غرامات صارمة على منتهكي الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

تستعد إنجلترا لفرض غرامات مالية صارمة على انتهاك قواعد العزل الذاتي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا

وأفادت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية يوم السبت بأن الأشخاص في انجلترا الذين يرفضون أمرا بالعزل الذاتي قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار أمريكي) وسط القلق المتزايد من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسيفرض الوزراء واجبًا قانونيًا جديدًا على الأشخاص لعزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد19- أو طُلب منهم القيام بذلك من قبل خدمة الاختبار والتعقب بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بعد الاتصال بشخص مصاب بالفيروس.

ووفقًا للتقرير، ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في إنجلترا في 28 أيلول/سبتمبر الجاري، على الرغم من أن الوزراء يجرون مناقشات مع اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بشأن تمديد العمل بهذه التدابير في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

Advertisements

وفي ظل تضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة كل أسبوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الإجراءات ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر تعرضا الإصابة.

وقال جونسون، معلناً عن القواعد الجديدة، "إن أفضل طريقة يمكن من خلالها مكافحة هذا الفيروس هي أن يتبع الجميع القواعد ويعزلون أنفسهم ذاتيا إذا كانوا معرضين لخطر انتقال فيروس كورونا".

وتدرس الحكومة أيضًا عودة محدودة لقواعد الإغلاق على مستوى البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أوصت الهيئة الاستشارية العلمية للحكومة بفرض الإغلاق لمدة أسبوعين خلال العطلات المدرسية في تشرين أول/أكتوبر المقبل من أجل السيطرة على عدد الاصابات المتزايد بشكل حاد.