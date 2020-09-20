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10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر أيلول نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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