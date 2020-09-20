شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 21 حالة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.
ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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