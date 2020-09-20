شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لغسيل السمعة.. تميم يحاول استقطاب صحفية أجنبية لتجميل الدوحة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات مستمرة يقوم بها النظام القطرى لتجميل وتلميع صورته، بطرق مختلفة فى دول العالم فى محاولة لإبعاد تهمة دعمه للإرهاب وذلك عبر العديد من الطرق، من أجل تحسين صورة قياداته من تنظيم الحمدين الإرهابي، والتي كان آخرها محاولة استقطاب الصحفية الشهيرة خديجة إسماعيلوفا، التى تعمل فى الصحافة الاستقصائية، وتعمل عضو في مؤسسة مكافحة الجريمة والفساد، حيث سعت قطر لاستقطابها عبر أذرعها الإعلامية في الدوحة، من أجل تلميع صورتها، ولكنها رفضت أموال الدوحة وأى محاولات من نظام تميم لاستقطابها من أجل مصالحهم الشخصية على حسابها. Advertisements وكشف تقرير بالفيديو والأدلة أن قطر قدمت لها عرض 250 ألف دولار من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذى أسسته قطر لتليمع صورتها، ولكنها رفضت العرض من قطر، بعد تأكدها من أنشطة المركز واكتشافها أنه تابع للحكومة القطرية من أجل مصالح قطر الشخصية.

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