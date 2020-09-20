شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لحق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى العديد العديد من الحقوق، كما نص صراحة على دمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وذلك فى كافة القطاعات والمجالات المختلفة، وذلك بعد التأهيل والتمكين الحقيقى على أرض الواقع، ونص التشريع صراحة على حق ذوى القدرات الخاصة على ممارسة حقوقهم السياسية والتمتع بها وذلك فى كافة الاستحقاقات الدستورية، وفيما يلى نستعرض هذا الحق بالتفصيل وفقا لما جاء فى التشريع.

ووفقا للقانون، تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.

جديرب الذكر انه بدأ يوم الخميس 17 سبتمبر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

Advertisements