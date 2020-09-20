شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يفضح عبد الله الشريف: عامل ابن تيمية أمام الشاشة وابن جنية ورا الشاشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الناشط السياسي وائل غنيم، بوق الإخوان عبد الله الشريف، وكشف عن ممارساته خلف الشاشة، والتي تتناقض مع ما يعلنه أمام الناس، والوجه المزيف الذي يظهر به.
وقال وائل غنيم: " من كم يوم محمد ناضر استضافه، وقاله اسمي، فقاله مش بحب الشخص دا، وواضح إنه اتفاجئ، فأنا بقولك يا عبد الله الشريف، الاسم ما حاك في الصدر، وخفت ان يطلع عليه الناس"
وأضاف وائل غنيم:" هو اتعكش في قضية اخلاقية، وعامل فيها ابن تيمية أمام الشاشة، وابن جنية من ورا الشاشة، ويظهر أون لاين يقول أنا لا أصافح النساء، وبعدين يقول للبنات أنا مش شيخ"
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