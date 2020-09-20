شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من انتشار شائعات جماعة الإخوان الإرهابية والأخبار الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب إسماعيل نصر الدين، من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف مؤسسات الدولة والتى تطلقها الجماعات الإرهابية لمواصلة التحريض وحملات التشكيك التى تقوم بها هذه الجماعات وقنواتها الشيطانية وكل من يرعى ويدعم ويمول هذه القنوات والجماعات، متابعا:" نشهد بشكل يومى العديد من الشائعات وحملات التشكيك فى حجم الانجازات والمشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع، ولكن فى حقيقة الأمر كل هذه الاخبار المفبركة والحملات لم ولن نلقى لها بالا".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالتزامن مع افتتاح أيا من المشروعات القومية نجد سيل من الشائعات وحملات التشكيك ضد مؤسسات الدولة، والتقليل من قيمة هذه المشروعات القومية بشكل عام، حيث تعتمد هذه الجماعات على تقارير وأرقام مغلوطة وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع، حيث يتم توظيف بعض الصور والتصريحات لتخدم الأهداف الخبيثة لهذه الجماعة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التى تبذلها المؤسسات فى التصدى لهذه الحملات والرد على الشائعات والأكاذيب وتفنيدها، لقطع الطريق على هؤلاء المشككين من الوصول لأهدافهم الخبيثة، مشيدا بوعى المصريين وتصديهم لكافة هذه الحملات المشبوهة، قائلا:" المصريين يعلمون جيدا أين كنا وأين نحن الآن، وحجم المشروعات التى تمت على أرض الواقع، والإنجازات خل سنوات قليلة لم نشهدها منذ ما يقرب من 50 أو 60 عاما، وهذا بدوره انجاز حقيقى لم يكن ليتحقق سوى مع وجود إرادة قوية وشعب واعي".