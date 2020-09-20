بعد توقف الأعمال.. برلماني يطالب "الإسكان" بإعلان موعد الانتهاء من محور الملك عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه أرسل خطابًا إلى وزير الإسكان، بشأن شكاوى واستغاثات سكان منطقة الزهراء بحي العمرانية، من توقف الأعمال في مشروع محور الملك عبدالله بمحافظة الجيزة، وترك الجهات القائمة على عملية التنفيذ التراكمات والإشغالات بالمنطقة.

وأوضح فؤاد، خلال حديث له اليوم السبت، أن هذا الأمر نتج عنه تردي المنظر العام وتراكم القمامة وصعوبة عيش المواطنين حياة آدمية في هذا الوضع السيئ للمنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة في إطار الاستماع إلى شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وطالب البرلماني بإفادته بالجدول الزمني المخطط للانتهاء من تنفيذ مشروع محور الملك عبدالله بمنطقة الزهراء وإزالة الإشغالات بالمنطقة؛ حتى يتسنى الرد على شكاوى المواطنين واستغاثاتهم، نتيجة توقف الأعمال وتردي المنظر العام وتراكم القمامة بالمنطقة.