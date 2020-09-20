الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "ستكون هناك عواقب إذا فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ العقوبات"، وفق سكاي نيوز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الدولية على إيران، لدى اقتراب الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة، والذي قوبل بمعارضة ساحقة من دول أخرى.

وأطلقت الولايات المتحدة محاولة رسمية في أغسطس لإعادة فرض العقوبات الأممية بموجب آلية العودة التلقائية "سناب باك" المدرجة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وتشمل تلك العقوبات تمديد حظر الأسلحة الذي كان سينتهي في أكتوبر إلى أجل غير مسمى.

ولكن دولاً قليلة تعتقد أن خطوة واشنطن قانونية، حيث انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.