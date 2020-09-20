ترامب يوافق على صفقة "أوراكل" بشأن "تيك توك" من حيث المبدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه وافق، من حيث المبدأ، على الصفقة بين شركة "أوراكل" وشركة "بايت دانس"المشغل لتطبيق التواصل الاجتماعي ومقرها الصين، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة وأنه قد يكون هناك الكثير لا يزال معلقا.

وفي الوقت ذاته، قال ترامب للصحفيين يوم السبت إن الصفقة التي وافق عليها تلبي مطالبه بأمن بيانات المستخدم.

وستكون شركة وول مارت الأمريكية لتجارة التجزئة طرفا في الصفقة أيضا.

وقال ترامب "لقد منحت مباركتي للصفقة. إذا تم إنجازها، فهذا رائع، وإذا لم يفعلوا، فلا بأس بذلك أيضا".

Advertisements

ومن المقرر أن تدخل القيود المفروضة على تيك توك في الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الجاري. ويمكن لأي اتفاق أن يتفادي تلك الإجراءات.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، رفعت تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس دعوى قضائية لوقف تحركات إدارة ترامب ضد التطبيق.

ومن المقرر رفع دعوى قضائية منفصلة، لوقف الحظر المفروض على التطبيق الصيني "وي شات"، أمام محكمة في كاليفورنيا .

ولن يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة من تنزيل برنامج تيك توك اعتبارا من يوم غد الاثنين، بموجب قرارات واشنطن ، وسيتوقف التطبيق عن العمل تماما في 12 تشرين ثان/نوفمبر. ويستخدم تيك توك حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة.