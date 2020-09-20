اليوم.. حملة لتنظيف قاع البحر الأحمر في اليوم العالمي للتنظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم الأحد، مبادرتها في عدد من المدن الساحلية بالبحر الأحمر، في مقدمتها دهب والغردقة وشرم الشيخ، لتنظيف قاع البحر من خلال مجموعة من الغواصين والمتطوعين، احتفالاً باليوم العالمي للتنظيف الموافق السبت 19 سبتمبر 2020.

وأطلقت الغرفة تلك المبادرة لتنظيف البحر الأحمر في عددٍ من المدن من مخلفات البلاستيك والمواد الضارة التي تؤثر على البيئة البحرية، ودعت كافة المهتمين إلى المشاركة في الحدث والانضمام لفرق العمل.

وجاءت فكرة إطلاق هذا اليوم ابتداءً من إستونيا، حيث قرر 50 ألف شخص عام 2008 تنظيف بلدهم كاملًا خلال خمس ساعات فقط، ونتيجة لهذا التحرك، نشأت حركة مدنية عالمية انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتطورت الفكرة على مدى 11 عامًا لتجمع ملايين المتطوعين من جميع الدول على هدف واحد وهو تنظيف العالم.

وانطلق اليوم العالمي للتنظيف في 2018، إذ بادر 18 مليون شخص في 157 دولة ومنطقة، لجمع النفايات لمدة 36 ساعة، بدءًا من نيوزيلندا وصولًا إلى هاواي.